Regione Friuli Venezia Giulia, la Lega rimette le deleghe a Fedriga: è crisi

Il contesto si è reso ancora più teso in seguito alle recenti schermaglie tra Lega e Fratelli d'Italia, già accese dal dibattito sul terzo mandato per Fedriga. L'intervista rilasciata da Ciriani a un quotidiano locale ha innescato una forte polemica sulla gestione della sanità regionale, riaccendendo le tensioni all'interno della coalizione. Il nuovo ospedale di Pordenone, al centro delle critiche, è considerato un'infrastruttura strategica per la sanità della regione. I ritardi contestati da Ciriani hanno sollevato dubbi sull'efficienza dell'esecutivo regionale, aprendo un fronte polemico con la Lega.