Salone del libro, M5s di Torino: "Escludere AltaForte e Polacchi"

M5S Torino: salviamo la fieraPer la capogruppo torinese del Movimento 5 Stelle, che fa riferimento ad alcune dichiarazioni e al profilo social di Francesco Polacchi, "se può essere quanto meno comprensibile la scelta iniziale del Comitato di Indirizzo del Salone del Libro di non escludere aprioristicamente nessun editore dalla parte commerciale degli stand, oggi questa vicenda sta assumendo sfaccettature che non si possono più in alcun modo ignorare".



L'esponente pentastellata ribadisce che "al Salone anche quelli che non ci piacciono saranno sempre i benvenuti. I picchiatori fascisti, no. I violenti, no. I provocatori, no. Gli intimidatori, no. Da amministratore della Città non posso aderire agli appelli di chi annuncia il boicottaggio - aggiunge - tradirei chi, dal direttore Lagioia all'assessora Leon alla sindaca Appendino, si è speso con fatica e dedizione affinché questa fosse, ancora una volta, un'edizione preziosa e culturalmente ricca per tutti i torinesi; ma voglio augurarmi che questi appelli non cadano nel vuoto. Chi li raccoglierà avrà la mia gratitudine e, credo, non solo la mia. Abbiamo già salvato il Salone una volta: ora, cosa aspettiamo?".