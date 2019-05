Salone Libro, la casa editrice AltaForte: "L'antifascismo è il vero male del Paese"

"Io sono fascista. L'antifascismo è il vero male di questo Paese". Lo afferma Francesco Polacchi , responsabile della casa editrice AltaForte ed esponente di CasaPound , in merito alla presenza al Salone del Libro del marchio ritenuto vicino al partito di estrema destra. "Eravamo pronti alle polemiche - aggiunge - ma non a questo livello allucinante di cattiverie. C'è addirittura chi sui social ha scritto che verrà a Torino per tirarci le molotov...".

Si allarga il fronte del "no" al Salone - Dopo le dimissioni dello scrittore e insegnante Christian Raimo dal ruolo di consulente editoriale e le defezioni del collettivo di scrittori Wu Ming e del saggista Carlo Ginzburg, anche Zerocalcare ha deciso di annullare tutti i suoi impegni al Salone. "Sono molto dispiaciuto ma mi è davvero impossibile pensare di rimanere tre giorni seduto a pochi metri dai sodali di chi ha accoltellato i miei fratelli, incrociarli ogni volta che vado a pisciare facendo finta che sia tutto normale", spiega il fumettista.



Botta e risposta con Zerocalcare - "Non faccio jihad, non traccio linee di buoni o cattivi tra chi va e chi non va - sottolinea Zerocalcare - sono questioni complesse che non si esauriscono in una scelta sotto i riflettori del Salone del Libro e su cui spero continueremo a misurarci perché la partita non si chiude così". "Alle affermazioni di Zerocalcare non rispondo - è la replica di Polacchi - mi è sempre stato antipatico. Lui può fare i fumetti in cui gli antifascisti picchiano i fascisti, e nessuno dice nulla. Getta benzina sul fuoco".