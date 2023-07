Salario minimo, FdI avverte le opposizioni: "Rinvio a settembre o si voterà l'emendamento soppressivo"

In caso contrario, si andrà alla votazione dell'emendamento soppressivo prima in commissione e poi, probabilmente, anche in aula. È questo lo scenario descritto dal presidente della commissione Lavoro della Camera, Walter Rizzetto , interpellato in merito alle voci circa un' apertura da parte del premier Giorgia Meloni al confronto con le opposizioni sul salario minimo.

"L'apertura c'è sempre stata: io stesso avevo proposto, visto che hanno fatto un provvedimento rimandando l'efficacia e le coperture di un anno e mezzo, di rimandare a settembre un ragionamento più ampio su salari e lavoro perché anche la maggioranza potesse dire la sua", spiega Rizzetto, che commenta poi la disponibilità al dialogo espressa dalla leader del Pd, Elly Schlein: "Convinca i suoi deputati a sospendere la commissione e a riprendere il ragionamento a settembre, perché il problema è che Pd e Cinque stelle stanno facendo un braccio di ferro inutile per una cosa che parte tra un anno e mezzo, a fine 2024, senza tra l'altro prevedere le coperture finanziarie", continua l'esponente di FdI. Quindi, l'unica soluzione è che "le opposizioni concedano un rinvio" della discussione in Parlamento, "perché la proposta è loro".

In realtà è la minoranza a chiedere che il centrodestra ritiri l'emendamento soppressivo, ma la cosa non appare possibile: "Io, da presidente della commissione ho l'obbligo di traghettare il progetto di legge in aula il 28 luglio. Quindi, stando così le cose, martedì si vota l'emendamento e poi in aula si vede. Se invece le opposizioni chiedono di rinviare l'esame del provvedimento per me va bene", conclude Rizzetto.