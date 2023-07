Salario minimo, il centrodestra deposita un emendamento soppressivo l L'ira di Conte e della Schlein

La rabbia di Giuseppe Conte Dopo la decisione della maggioranza di bloccare la pdl dell'opposizione sul salario minimo, il leader del MOvimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha pubblicato un lungo commento su Facebook. "Il centrodestra di Giorgia Meloni si è precipitato a presentare in commissione Lavoro un emendamento per bocciare la nostra proposta di salario minimo che migliorerebbe gli stipendi di quasi 4 milioni di lavoratori. Uno schiaffo a giovani, donne e uomini che non arrivano a fine mese. Non hanno fatto ancora nulla, invece, per cancellare la vergognosa decisione dello scorso 5 luglio di ripristinare i vitalizi in Senato. Vi è chiaro? Salario minimo no, vitalizi massimi sì. Noi continueremo a oltranza e senza sconti la nostra battaglia per il salario minimo in Aula", accusa Conte.

Schlein: "La maggioranza umilia i lavoratori" Dello stesso avviso la segretaria del Partito democratico Elly Schlein, che non le manda a dire. "Chi sopprime la possibilità di far uscire lavoratori e lavoratrici dallo sfruttamento e dalla poverta' si qualifica da solo: stiamo parlando di 3 milioni e mezzo di persone con un salario minimo orario inferiore ai 9 euro", afferma. "La maggioranza presenta un emendamento per cancellare con un tratto di penna la proposta delle opposizioni sul salario minimo senza offrire neanche la possibilità di un confronto, di un dialogo. Ma così facendo non umilia le opposizioni: umilia lavoratrici e lavoratori poveri. La maggioranza ci ripensi e approvi con noi questa proposta", ribadisce.