Salario minimo, Elly Schlein: "Meloni non può voltarsi dall'altra parte"

Sul salario minimo continua il pressing della segretaria dem Elly Schlein nei confronti del governo.

Parlando della proposta di legge firmata dall'opposizione, la Schlein ha detto che "ci aspettiamo che la approvi se si rende conto della condizione materiale degli oltre tre milioni di lavoratori e lavoratrici poveri. Non si può più attendere. Non vedo come Meloni e la maggioranza possano voltare la faccia dall'altra parte".