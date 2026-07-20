Tensione Russia-Italia, Cremlino espelle addetto italiano a Mosca | Tajani: "Senza motivo, è plateale ritorsione"

Sono stati espulsi "senza motivo" l'addetto militare italiano a Mosca e un suo collaboratore. Lo ha scritto in un post social il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. La Russia l'aveva annunciata, e a dieci giorni di distanza è arrivata la "risposta adeguata" all'espulsione di due addetti militari dell'ambasciata russa a Roma, accusati di spionaggio. "Si tratta di un plateale atto di ritorsione", è l'accusa di Tajani su X.