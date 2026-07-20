Tensione Russia-Italia, Cremlino espelle addetto italiano a Mosca | Tajani: "Senza motivo, è plateale ritorsione"
A dieci giorni dall'allontanamento di due funzionari russi accusati di spionaggio a Roma, il Cremlino mantiene la promessa e "risponde adeguatamente"
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Sono stati espulsi "senza motivo" l'addetto militare italiano a Mosca e un suo collaboratore. Lo ha scritto in un post social il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. La Russia l'aveva annunciata, e a dieci giorni di distanza è arrivata la "risposta adeguata" all'espulsione di due addetti militari dell'ambasciata russa a Roma, accusati di spionaggio. "Si tratta di un plateale atto di ritorsione", è l'accusa di Tajani su X.
Il post di Tajani: "I due russi espulsi erano stati colti in flagrante"
"La Federazione russa ha espulso, senza motivo, l'addetto militare italiano a Mosca con un suo collaboratore", si legge nel post su X del titolare della Farnesina. "Si tratta di un atto di plateale ritorsione per l'espulsione dall'Italia di due addetti militari russi, loro sì colti in flagranza mentre svolgevano attività di spionaggio ai danni della nostra sicurezza nazionale".
L'espulsione degli addetti russi e la ritorsione di Mosca
Il caso era scoppiato il 9 luglio, quando in un'indagine condotta dalla procura di Roma erano emerse schiaccianti prove di attività illecite di spionaggio da parte di Ivan Petrovich Gorbachev e Mikhail Vasilyevich Astakhov, addetti militari russi dell'ambasciata a Roma. Fatti da subito etichettati da Antonio Tajani come "ingerenza grave e inaccettabile" e parte di una strategia di "guerra ibrida" condotta dal Cremlino contro l'Occidente.
Per questo la Farnesina aveva imposto ai due di andarsene da Roma e dal territorio nazionale entro tre giorni. Da Mosca avevano risposto subito, promettendo una ritorsione "adeguata" e attaccando il governo italiano perché "non dispone figure della levatura di Vladimir Putin". Scintille che avevano poi costretto il ministero degli Esteri a convocare l'ambasciatore russo in Italia.