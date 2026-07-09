Dopo l'inchiesta della procura di Roma

Tensione Russia-Italia, l'Italia espelle due militari per spionaggio: "Via da Roma entro tre giorni"

Il ministro degli Esteri Tajani notifica il provvedimento dopo l'inchiesta della procura di Roma: "Grave ingerenza nella sicurezza nazionale"

09 Lug 2026 - 11:35
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Ansa

© Ansa

Il governo italiano ha espulso due addetti militari che operavano nell'Ambasciata russa in Italia. Lo ha comunicato con un post social il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, spiegando come i due siano stati individuati all'interno dell'inchiesta della procura di Roma come "responsabili delle attività di spionaggio". 

Google Preferred Site

Il comunicato di Tajani: "Devono lasciare Roma entro tre giorni"

 "Il segretario generale della Farnesina ha appena comunicato all’ambasciatore russo a Roma che Ivan Petrovich Gorbachev e Mikhail Vasilyevich Astakhov devono lasciare Roma entro tre giorni", si legge nel post. "Mosca continua a usare le sue armi ibride per attaccare l’Occidente e l’Italia. Un’ingerenza grave e inaccettabile per le istituzioni italiane e per la sicurezza nazionale".

Ti potrebbe interessare

videovideo
russia
spionaggio

Sullo stesso tema