Manifestazione contro il riarmo europeo a Roma, Conte: "Ci ritroviamo per dire no a questa follia"

"Da questa piazza parte un messaggio forte e chiaro: non vogliamo un piano di riarmo che butta 800 miliardi che porti l'Europa in un'economia di guerra, vogliamo lavorare e continuare a costruire un percorso di pace, ad avere un'Europa che lavori alle priorità come la sanità, tanti cittadini non hanno cure, abbiamo bisogno di investire sul lavoro, abbiamo i salari più poveri d'Europa, c'è bisogno di investire su un futuro per i nostri giovani e non può essere un futuro nelle forze armate - ha dichiarato il presidente M5S Giuseppe Conte -. È per questo che oggi ci ritroviamo a dire no a questa follia che peraltro arriva senza un briciolo di difesa comune Europea - ha aggiunto -. Dobbiamo assolutamente investire su sanità, scuola, istruzione, occupazione e lavoro".