Roma, De Vito scrive a Raggi dal carcere: "Non mi dimetto"

"Non mi dimetto, non posso e non debbo farlo". Lo scrive il presidente dell'Assemblea capitolina Marcello De Vito, arrestato il 20 marzo per corruzione, in una lettera inviata dal carcere al sindaco di Roma, Virginia Raggi. "In questo periodo ho pensato spesso di dimettermi da una carica che ho amato e che ritengo di avere svolto con onore - si legge -. Ma non posso, non voglio e non debbo farlo. Credo nella Giustizia e chiedo con forza Giustizia".