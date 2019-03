Stadio Roma, Di Maio: "Marcello De Vito è fuori dal M5s"

"Marcello De Vito è fuori dal Movimento 5 Stelle". Lo ha annunciato Luigi Di Maio dopo la notizia dell'arresto per corruzione del presidente dell'Assemblea Capitolina: "Mi assumo io la responsabilità di questa decisione, come capo politico, e l'ho già comunicata ai probiviri", ha aggiunto spiegando che "è evidente che anche solo essere arrivati a questo, essersi presumibilmente avvicinati a certe dinamiche, per un eletto del M5s è inaccettabile".