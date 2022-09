Roma, Boldrini contestata da alcune ragazze alla manifestazione per l'aborto: "Vada via"

"Deve andare via perché non rappresenta le rivendicazioni di questa piazza. Le donne il diritto all'aborto accessibile e gratuito non ce l'hanno anche per colpa sua", dice una ragazza, come è possibile sentire da alcuni video che girano sui social. Le manifestanti incolpano il Pd di non aver fatto abbastanza per difendere il diritto all’aborto.

La lite sulla pillola anticoncezionale -

"Lorenzin (ministero della Sanità dal 2013-2018, ndr) ha reso a pagamento la pillola anticoncezionale", dice poi una delle manifestanti. "Il problema non è quello, è la distribuzione della pillola", risponde allora Boldrini. "Non è un problema? Non è un problema per chi se la può pagare! Per i giovani, per chi i soldi non ce li ha e vive nelle case popolari il problema c'è, solo che a voi non interessa", replica ancora la giovane.

"Noi siamo l'unico partito che difende questa legge", ha detto poi Boldrini a chi la contestava riferendosi alla Legge 194. Dopo ulteriori proteste e inviti ad andarsene, l'ex presidente della Camera ha detto: “Allora ve la difenderà Fratelli d'Italia" e se n’è andata battendo le mani.