Elezioni, premier francese: controlleremo rispetto dei diritti umani

La Francia dovrà essere attenta "a certi valori come i diritti umani e l'aborto".

Così la premier francese, Elisabeth Borne, commentando i risultati delle elezioni in Italia. "Naturalmente saremo attenti, con la presidente della Commissione Europea, che questi valori sui diritti umani, sul rispetto reciproco, in particolare sul diritto all'aborto, siano rispettati da tutti", ha detto Borne. Comunque, ha avvertito, "non dobbiamo bruciare le tappe".