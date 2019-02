Revocata la scorta a Sandro Ruotolo, solidarietà al cronista dal M5s all'Fnsi

3 febbraio 2019 10:56 Revocata la scorta a Sandro Ruotolo, solidarietà al cronista dal M5s allʼFnsi A diffondere la notizia lʼex Guardasigilli, Andrea Orlando, che ha annunciato di voler presentare unʼinterrogazione parlamentare. Dure le reazioni, Morra (M5s): "Si devono proteggere i giornalisti esposti"

"Avevo deciso di non dire nulla per il rispetto che ho delle istituzioni. E non dirò nulla per le decisioni che riguardano la mia protezione. Ma una cosa voglio dirvi: la mafia è una montagna di m...". Si chiude così, con un post amareggiato di Sandro Ruotolo, la ridda di commenti alla notizia della scorta revocata al cronista da sempre impegnato nella lotta alla criminalità organizzata, sotto protezione dal 2015.

A diffondere la notizia l'ex Guardasigilli, Andrea Orlando, che ha annunciato di voler presentare un'interrogazione parlamentare. Dure reazioni dal M5s, Leu, Possibile. Ma non solo i politici. Con Ruotolo anche l'Fnsi e i colleghi Federica Angeli e Roberto Saviano.



L'annuncio. Tutto parte da un tweet dell'ex Ministro della Giustizia, Andrea Orlando (Pd): "Hanno tolto la scorta a Sandro Ruotolo, giornalista da sempre impegnato in inchieste sulle mafie", che ha subito sollevato un dubbio: e' "anche il giornalista che si è occupato della 'Bestia', il dispositivo propagandistico del ministro dell'interno. Casualità". Di qui l'interrogazione parlamentare che Orlando ha anticipato di voler presentare.



Le reazioni. Con Orlando molti esponenti politici si sono schierati in difesa di Ruotolo, ma è la posizione del M5s a pesare di più con le parole del presidente della Commissione Antimafia, Nicola Morra: "Si devono proteggere i giornalisti esposti. Sandro è uno di questi. Nel rispetto del lavoro delle istituzioni preposte, io sto con Sandro". Inequivocabile. Dopo Morra diversi altri parlamentari pentastelalti hanno fatto sentire la loro voce, da Vittoria Baldino a Stefania Ascari, fino alla presidente della Commissione Giustizia della Camera, Giulia Sarti. Solidarietà anche dall'opposizione. Interrogazione parlamentare promessa anche da Pietro Grasso. Per l'ex presidente del Senato ha sottolineato come le minacce del clan dei casalesi a Ruotolo "non hanno scadenza" e quindi il giornalista è in pericolo di vita. Posizione condivisa da Erasmo Palazzotto (Leu), Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, e Beatrice Brignone (Possibile).