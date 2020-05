Regolarizzazioni di braccianti e colf, verso l'accordo sui permessi di tre mesi

Una proroga di tre mesi del permesso di soggiorno per i lavoratori impegnati nel settore agricolo e domestico cui è scaduto il contratto come stagionali. Sarebbe la sintesi raggiunta dal governo impegnato in una lunga trattativa, dopo le divisioni iniziali. Gli uffici legislativi dei ministeri delle Politiche agricole, dell'Interno, del Lavoro e del Sud stanno limando un testo ad hoc. Toccherà poi ai capi delegazione valutare se inserirlo nel dl maggio.

Salvini: "Lega in piazza se si fa la sanatoria" - Da Matteo Salvini arriva subito un avvertimento. "La Lega in paizza? Noi seguiamo le regole, come fanno tanti commercianti incredibilmente multati - dice il leader del Carroccio in conferenza stampa -. Nel rispetto delle regole, se ci sarà una sanatoria di centinaia di migliaia di abusivi protesteremo anome degli italiani sia nelle aule del Parlamento sia fuori dalle aule".

Inps: "Regolarizzarli, il loro contributo non è irrilevante" - Il presidente Inps Pasquale Tridico è "favorevole alla regolarizzazione degli immigrati" e spiega in un'intervista alla "Stampa": "L'ho sempre detto e sarebbe ipocrita nascondermi dietro al mio ruolo. I numeri parlano chiaro: il contributo degli immigrati regolare non è irrilevante".

Crimi: "No alla regolarizzazione degli irregolari" - Il capo politico del M5s Vito Crimi a Uno Mattina dice "no alla regolarizzazione degli irregolari: se il nostro obietttivo è sostenere l'agricoltura allora dobbiamo lavorare a misure per garantire il mercato ma la soluzione non è la regolarizzazione, come se in agricoltura lavorassero solo migranti irregolari, un assunto sbagliato. Noi siamo per l'emersione del lavoro nero, quello dei migranti o meno. Su quel fronte siamo tutti insieme, siamo disponibili".