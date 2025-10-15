Regionali Toscana, Molinari: "Molti della Lega non si riconoscono in Vannacci, impariamo dagli errori"

Il messaggio a cui si riferisce è dunque quello di Vannacci. E Molinari continua: "Perché la Lega ha preso sempre voti da destra, da sinistra e al centro proprio perché post ideologica. Se si fa meno della media nazionale, vuol dire che buona parte degli elettori leghisti in quel messaggio non si è riconosciuta. Ripartiamo da questo errore e non commettiamolo più".