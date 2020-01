Regionali, Pd: "Da Italia Viva regalo alla destra di Salvini"

"L'atteggiamento di Italia Viva in Calabria e in Puglia rischia di essere un regalo alla destra di Salvini e al sovranismo. Anche solo un voto sottratto alla sfida democratica per contrastare l'avanzata della Lega e della destra al sud è un clamoroso errore". Lo dice Nicola Oddati, della segreteria nazionale Pd, invitando "gli amici di Iv a ripensarci". Alle Regionali in Calabria il partito di Renzi correrà da solo, mentre in Puglia con Azione di Calenda.