Regionali Calabria, sì su Rousseau a candidatura Aiello ma M5s spaccato 

Gli iscritti M5s residenti in Calabria, votando sulla piattaforma Rousseau, hanno detto sì alla candidatura di Francesco Aiello come presidente della Regione. Dal voto emerge però una spaccatura: secondo i risultati resi noti dal Movimento 5 Stelle, sono state espresse in totale 2.167 preferenze, di cui 1.150 erano sì (pari al 53,1%) e 1.017 erano no (pari al 46,9%).