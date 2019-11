Regionali, M5s: voto online su corsa in Emilia-Romagna e Calabria

E' "il momento di chiederci" se la "grande mobilitazione di crescita e rigenerazione" del M5s "sia compatibile con le attività elettorali. Per questo motivo abbiamo deciso di sottoporre agli iscritti la decisione riguardante la partecipazione alle imminenti elezioni regionali in Emilia-Romagna e in Calabria". E' quanto si legge sul Blog delle Stelle, dove si annuncia che gli iscritti potranno votare online dalle 12 alle 20 di giovedì.