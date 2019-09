Di Maio: "Voto plebiscitario su Rousseau, la legislatura durerà 5 anni"

"In meno di un mese si è risolta una crisi di governo attraverso un metodo diverso e non nelle segrete stanze". Così Luigi Di Maio ha commentato il via libera al governo M5s-Pd arrivato con il voto degli attivisti grillini sulla piattaforma Rousseau. "Quei 20 punti su cui ho alzato la voce sono entrati tutti nel programma: c'è il taglio dei parlamentari, mancano due ore di lavoro per una riforma storica", ha detto sul programma del Conte-bis.

"Il programma è terminato, ci sono i venti punti sui quali ho alzato un po' la voce, ora si passa alla squadra, l'ultimo miglio", ha aggiunto. "Siamo e Saremo l'ago della bilancia di ogni legislatura, siamo una forza per la stabilità e non dell'instabilità. C'è un programma che per essere realizzato ha bisogno di anni. Guardiamo a una legislatura che possa concludere il ciclo di cinque anni e realizzare tutti i punti del programma".



Di Maio poi ha "snocciolato alcuni punti cardine del nuovo governo. Serve "una legge di bilancio che dovrà avere al centro i cittadini, l'ambiente. Sono molto contento del governo che verrà perché si fonda su tante idee che stavamo realizzando. Il nostro obiettivo è realizzare il programma". "Sono orgoglioso del voto di oggi e del governo che verrà, sono orgoglioso di quello che faremo e che qualcuno aveva deciso di non farci realizzare più, siamo qui per realizzare il programma di governo che è al centro di ogni cosa che faremo".



"Nelle prossime ore conoscerete una squadra di governo con a capo come presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a cui va il mio grazie, che saluto; a cui mi lega una grande amicizia, non solo un sentimento di stima, a cui riconosco un ruolo di garante", ha detto ancora Di Maio. "Il suo ruolo super partes - ha sottolineato sempre a proposito di Conte - non è un modo per prendere le distanze da lui ma è la sua funzione, il suo ruolo". "Buon totoministri, io non faccio nomi e non vi dico nulla, anche perché è una competenza del presidente del Consiglio e del presidente della Repubblica e io chiedo di rispettarla. Lo chiedo anche a chi si fa avanti e si propone in queste ore. La squadra la deve mettere a punto Giuseppe Conte".



Infine una stoccata all'ex compagno di governo. La crisi c'è stata per "un gesto irresponsabile di Salvini". "Al governo ci potevi stare - ha concluso - e hai deciso di metterti da parte".