Regionali 2020, Crimi: "Esito sotto le aspettative, il M5s non si arrende" | Dem: "Siamo tornati il primo partito"

"In Emilia Romagna la crescita economica non e' mai stata messa in contraddizione con la protezione sociale. Il cuore del modello emiliano-romagnolo per me e' questo: piu' diritti e piu' welfare sono la premessa per un'economia piu' forte. Ripartiamo da qui. Bravo Stefano Bonaccini". Lo scrive su Twitter il ministro della Salute Roberto Speranza, commentando il risultato delle elezioni regionali in Emilia Romagna.