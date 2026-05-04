I contrari mettono in guardia da facili entusiasmi e invitano a guardare ai risultati già ottenuti. Secondo questa visione, i servizi garantiti dalla provincia lecchese sono di alto livello e non vi sarebbero reali vantaggi economici nel cambiare. C'è anche una questione di immagine e opportunità: il legame con il brand Lake Como, riconosciuto a livello internazionale, rappresenta un valore per turismo e imprese. Senza contare le collaborazioni con centri di ricerca e università del territorio, che potrebbero venire meno. Negli ultimi anni, ricordano i sostenitori del No, sono arrivati finanziamenti importanti per infrastrutture, scuole e servizi sociali.