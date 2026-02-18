Eventuali ballottaggi il 7 e 8 giugno

Amministrative, il 24 e il 25 maggio al voto 626 Comuni

I cittadini saranno chiamati a esprimere la propria preferenza per rinnovare il sindaco e il consiglio comunale 

18 Feb 2026 - 22:17
© Ansa

Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha informato il Consiglio dei ministri in relazione all'individuazione, nei prossimi 24 e 25 maggio, delle date per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di 626 comuni delle regioni a statuto ordinario, tra i quali 15 capoluoghi (Venezia, Reggio Calabria, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone e Salerno). L'eventuale ballottaggio avrà luogo nei giorni del 7 e l'8 giugno. 

