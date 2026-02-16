Referendum giustizia, Di Matteo: "Nordio strumentalizza, io contrario a questa riforma"

"Il sistema paramafioso del Csm" - Il Guardasiglli Carlo Nordio, in un’intervista a Il Mattino di Padova, ha criticato i membri togati del Csm sostenendo che le correnti della magistratura avrebbe creato "un sistema paramafioso". Nordio ha detto che nel Csm tra le correnti della magistratura c'è "una consorteria autoreferenziale che solo il sorteggio può eliminare". "I magistrati iscritti all'Anm sono il 97% - ha precisato - una percentuale bulgara. Perché se non ti iscrivi non fai carriera. E quando si elegge il Csm, iniziano le telefonate. E quando un magistrato va davanti alla sezione disciplinare, può trovare chi gli ha chiesto il voto e viceversa. Se non ha un 'padrino' è finito, morto". "Il sorteggio - ha aggiunto - rompe questo meccanismo 'paramafioso', questo verminaio correntizio", "un mercato delle vacche".