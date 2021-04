Recovery Plan, palazzo Chigi: processi più brevi e un fisco più equo, quasi 50 mld per digitale, innovazione e cultura

In cantiere quindi, si legge nel documento, "un aumento del ricorso a procedure di mediazione e interventi di semplificazione sui diversi gradi del processo".

Riforma per un fisco equo e certo - La "possibile revisione dell'Irpef" dovrà preservare non solo la "progressività", ma anche "l'equilibrio dei conti pubblici", si legge ancora nella versione definitiva del Recovery, in cui si conferma l'impegno a presentare un disegno di legge delega entro il 31 luglio 2021, sulla base anche del lavoro in corso in Parlamento, che avrà come "obiettivo principale la definizione di un sistema certo ed equo". Per arrivare al taglio dell'Irpef bisogna "proseguire con determinazione" nel contrasto all'evasione fiscale anche attraverso un potenziamento dell'Agenzia delle entrate, per la quale sono previste duemila assunzioni aggiuntive.

A digitale, innovazione e cultura 49,2 miliardi - La prima missione del piano, "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura", stanzia 49,2 miliardi, di cui 40,7 dal dispositivo per Ripresa e resilienza e 8,5 dal Fondo. Gli obiettivi sono "promuovere la trasformazione digitale del Paese, sostenere l'innovazione del sistema produttivo e investire in due settori chiave per l'Italia, turismo e cultura". Gli investimenti previsti nel piano assicurano la fornitura di banda ultra-larga e connessioni veloci in tutto il Paese.

Fonti: 6 miliari sulla cultura, focus sul turismo - Incluse nella terza componente della Missione 1 ci sono, dicono fonti del governo, "le principali linee di azione delineate nell'ambito del Pnrr", dal momento che la Missione 1 "è interamente dedicata a Turismo e Cultura 4.0, due tra i settori più colpiti dalla pandemia. Con 6,675 miliardi di euro si mira a incrementare il livello di attrattività del sistema turistico e culturale del Paese attraverso la modernizzazione delle infrastrutture, materiali e immateriali".

Oltre 31 mld alla mobilità sostenibile - Alla mobilità sostenibile andranno 31,4 miliardi, di cui 25,1 dal dispositivo per la ripresa e la resilienza e 6,3 dal Fondo, si legge nel comunicato sul Pnrr in cui si precisa che "il suo obiettivo primario è lo sviluppo razionale di un'infrastruttura di trasporto moderna, sostenibile e estesa a tutte le aree del Paese". Previsto "un importante investimento nei trasporti ferroviari ad alta velocità" con "significativi miglioramenti nei tempi di percorrenza, soprattutto nel centro-sud".