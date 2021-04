Recovery, ministri di Forza Italia: ottenuto superbonus, più fondi per asili

IPA

I ministri di Forza Italia durante il Consiglio dei ministri hanno chiesto e ottenuto la proroga del superbonus fino al 2023. Gli azzurri hanno, inoltre, sottolineato l'importanza di implementare i fondi per il piano infanzia e per gli asili nido. Hanno, infine, espresso soddisfazione per le molte risorse stanziate per il Sud e per la riforma della P.a., e per il coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali nella fase di attuazione del piano.