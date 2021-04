Recovery, slitta Cdm per l'approvazione: confronto aperto con l'Ue | Il governo: in corso "aggiustamenti su alcune voci" 

"La transizione ecologica è una priorità sia per me che per il Movimento 5 Stelle. È un'occasione imperdibile per il nostro Paese e non può essere rimandata per difetto di lungimiranza o carenza di volontà politica. In quest'ottica, il superbonus 110% è una misura fondamentale. La presenza del superbonus nel Pnrr è quindi essenziale. Non possiamo permetterci di creare incertezza sul futuro di questa misura". Lo scrive su Facebook Giuseppe Conte.