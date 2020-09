Recovery Fund, Conte: "Non possiamo fallire, in gioco la nostra credibilità"

"Sul Recovery Fund non possiamo fallire: ne va della credibilità di questo governo e di tutto il sistema Paese". E' l'appello lanciato da Giuseppe Conte al festival dell'Economia civile di Firenze. E sulla crisi legata alla pandemia chiarisce: "Siamo in un tempo di rinnovamento, non possiamo tornare alla normalità. La rigenerazione dell'economia è un fil rouge per rimettere di nuovo al centro il cittadino".