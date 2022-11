Rampelli: "Non si dice dispenser ma dispensatore", la nuova crociata linguistica di FdI

Dunque, procede la crociata linguistica di Fratelli d'Italia. Dopo la presa di posizione di Giorgia Meloni che ha espressamente chiesto l’utilizzo della forma maschile quando ci si riferisce a lei (una nota di palazzo Chigi ha comunicato che preferisce essere chiamata “Signor Presidente del Consiglio”), arriva la difesa a spada tratta di Rampelli dalle "contaminazioni" alla nostra lingua. "Alla Camera dei deputati italiana si parla #italiano - ribadisce orgoglioso su Twitter il vicepresidente della Camera - Prosegue la battaglia sull'utilizzo della nostra #lingua al posto dell'#inglese. Non si capisce perché il dispensatore di liquido igienizzante per le mani debba essere chiamato 'dispenser'. E, a seguire, posta tanto di video che testimonia la sua crociata.

Infine una difesa di Rampelli anche allo sbarco selettivo scelto dal nuovo esecutivo, che tanto sta facendo discutere (non solo per la politica ma anche per il linguaggio utilizzato): "Gli sbarchi selettivi servono a coniugare umanità e legalità", nessun ripensamento. Del resto, come diceva qualcuno, "le parole sono importanti".