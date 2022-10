29 ottobre 2022 11:10

Governo, i meme su "Giorgia Meloni signor presidente" invadono i social

La comunicazione del nuovo segretario generale di Palazzo Chigi, Carlo Deodato, indirizzata "a tutti i ministeri" nella quale si diceva che "l'appellativo da utilizzare per il Presidente del Consiglio dei Ministri è: 'Il Signor Presidente del Consiglio dei Ministri, On. Giorgia Meloni'" (poi corretta con soltanto "il presidente del Consiglio dei ministri") ha scatenato il web. In Rete si moltiplicano i meme di utenti che danno sfoggio di ironia e fantasia. Eccone alcuni.