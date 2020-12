Raggi: "Insulto di Salvini? Critiche nel merito solo se fossi stata un uomo"

lapresse

"Salvini mi avrebbe insultata anche se fossi stata un uomo? Non sono nella sua testa, ma direi di no. Gli uomini si criticano tra di loro sul merito, verso le donne invece si scivola spesso verso l'insulto". Lo ha affermato il sindaco di Roma, Virginia Raggi, in merito all'episodio del leader della Lega che martedì, riferendosi a lei, aveva detto: "Ma questa è scema proprio, poverina".