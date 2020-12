Salvini: "Chi vota il Mes finisce di essere compagno di strada della Lega"

"Chiunque in Parlamento approverà questo oltraggio, questo danno per l'Italia e per le generazioni future che è il Mes si prende una grande responsabilità. Se lo fa la maggioranza non mi stupisce, se lo fa l'opposizione ovviamente finisce di essere compagno di strada della Lega". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini a margine della sua visita al parco archeologico di Centocelle a Roma.

"La riforma sul Mes riesce a peggiorare un trattato già negativo perché divide l'Europa in buoni e cattivi, Paesi di serie A e di serie B - aggiunge Salvini - . Ovviamente per i signori di Bruxelles gli italiani sono di serie B e dovrebbero pagare senza dir nulla per coprire i buchi di altri" mentre se "fosse l'Italia ad avere bisogno, dovremmo sopportare le conseguenze di una Troika modello Grecia".

"Recovery fund, non possono decidere Conte e Casalino" - "L'ho detto anche al presidente della Repubblica ieri: è vergognoso che il governo non coinvolga il Parlamento, le associazioni e si inventi l'ennesima task force". Quelli del Recovery "sono soldi pubblici, non possono decidere Conte e Casalino e qualche loro amico. Ascolti l'Italia vera. Io Io più che dirlo a Mattarella, mi manca il Papa poi l'ho detto a tutti".