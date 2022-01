Quirinale, durante le votazioni in Aula al massimo 200 parlamentari

Solo 200 parlamentari potranno accedere contemporaneamente all'Aula di Montecitorio durante le votazioni per il presidente della Repubblica , che si terranno il 24 gennaio. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo della Camera. Ciascun gruppo parlamentare deciderà dunque, in proporzione alla sua consistenza, chi potrà essere presente. Nelle tribune invece potranno accedere 106 grandi elettori senza contingentamento per gruppo.

Leggi Anche Quirinale, Fico convoca il Parlamento il 24 gennaio alle 15

Allestiti quattro "catafalchi" Nell'emiciclo potranno entrare quindi al massimo 200 persone con scaglioni di 50 in ordine alfabetico, sempre a partire dai senatori a vita. Per la votazione del presidente della Repubblica nell'Aula di Montecitorio saranno allestiti quattro "catafalchi", gli stessi utilizzati solitamente per le votazioni segrete per schede, ma dotati di accorgimenti particolari anti Covid.

Mascherine e distanziamento Confermate le altre misure già adottate in queste settimane, ossia: mascherine Ffp2, distanziamento e igienizzazione dell'Aula.

Green pass e tampone negativo Infine è previsto che per il giuramento del nuovo presidente, altra occasione in cui il Parlamento è riunito in seduta comune, saranno necessari oltre al Green pass (già in uso per entrare a Montecitorio) anche un tampone antigenico. Confermato il divieto di ingresso per ospiti esterni.