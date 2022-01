Il segretario del Ppe Lopez: Berlusconi al Colle? Una vittoria per Italia e Ue

" Berlusconi e Draghi hanno entrambi questo vantaggio, che surclassa ogni altro politico italiano: sono gli unici veramente noti e apprezzati come leader in Europa . Ma penso anche che Draghi dovrebbe portare a termine il suo immenso lavoro e che Berlusconi al Quirinale sarebbe una doppia vittoria per l'Italia e per l'Europa ". Così Antonio Lopez , segretario del Ppe , parlando della candidatura del leader di Forza Italia come Capo dello Stato.

"Penso, in tutta onestà e senza enfasi, che una presidenza di Silvio Berlusconi con un capo del governo come Mario Draghi sarebbe imbattibile e promuoverebbe l'Italia ancora più della già alta posizione di cui gode - ha proseguito Lopez, intervistato da "Il Giornale" -. Berlusconi e Draghi farebbero dell'Italia il Paese leader per motivi ovvi: dalla competenza al modo di fare, dalle conoscenze al patrimonio naturale degli italiani, che in questo non sono diversi da noi spagnoli".

Leggi Anche Dal quorum allo spoglio, i passaggi per eleggere il presidente della Repubblica

Leggi Anche Quirinale, Fico convoca il Parlamento il 24 gennaio alle 15

"Silvio Berlusconi è senz'altro, e non da oggi, la più grande risorsa e massima competenza nei rapporti internazionali. Voglio dire: nessuno ha come lui la capacità di coltivare e rendere immediatamente accessibili i rapporti personali, informali con i grandi del mondo e coltivare questi rapporti in modo costante così da essere, per forza e qualità, il protagonista e anche l'uomo indispensabile", ha spiegato Lopez. .

"La persona giusta, al momento giusto, al posto giusto" "Berlusconi - ha quindi concluso il segretario del Ppe - ha due qualità naturali: la competenza sui dossier e la dote naturale di sviluppare i rapporti umani, che rendono possibili risultati straordinari. E poi è un uomo amato. Lei dice che in Italia sono molti a detestarlo, ma quella è la sorte di tutti i leader liberali o comunque non comunisti. Sono vituperati e diffamati. Ma è una star naturale. La persona giusta, al momento giusto, al posto giusto".

"Ecco. La risposta con cui riempire questa casella è davvero facile e non bisogna farsi minimamente intimidire dagli atteggiamenti gradassi di chi pretende di avere diritto di veto. Lasciateli bollire nella loro acqua. L'Europa vi guarda con speranza e affetto e quindi speriamo per il meglio".