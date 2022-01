Draghi evita le domande sul Quirinale, Paolo Liguori: "Ha parlato di unità"

"In questa fase figuriamoci se Draghi dice qualcosa, ha detto però una parola molto importante ha parlato di unità spiegando che siamo riusciti a fare delle cose grazie a questa e che dovremo continuare in tal senso". Così Paolo Liguori a "Mattino Cinque News" commenta le parole del presidente del Consiglio Mario Draghi che, durante la conferenza stampa sui decreti Covid e sull'emergenza coronavirus, ha dichiarato che non avrebbe risposto a nessuna domanda sulla presidenza della Repubblica.

"Rimango convinto del fatto che, come in tutte le minestre, l'ingrediente principale rimane Draghi - continua il direttore di Tgcom24 - dunque non è vero che si sarebbe realizzata e che si terrebbe in ogni caso l'unità nazionale senza Draghi. Perché quando è sceso in campo io ho visto piegarsi quasi tutti", conclude.