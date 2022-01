Quirinale, Calenda: "Sarebbe sbagliato che Draghi si spostasse al Colle"

Mario Draghi al Quirinale? L'ipotesi non piace a Carlo Calenda e a "Mattino Cinque News" spiega il perché: "Trovo sbagliato che Draghi traslochi da Palazzo Chigi. - ha dichiarato il leader di Azione - In un Paese normale e serio i leader di partito si sarebbero già dovuti incontrare per firmare un patto di fine legislatura per tenere al governo Draghi, che al momento è la persona più in gamba che abbiamo, e le cose accadono a Palazzo Chigi".

Convergere tutti sul nome della Cartabia - "Abbiamo una persona di grande qualità come la ministra Cartabia, che conosce a mena dito la Costituzione, perché è stata presidente della Corte Costituzionale, è un autorevole ministro della giustizia, non è sicuramente una persona di sinistra, perché non troviamo un accordo così chiudiamo questa partita e possiamo tornare a occuparci di altre tematiche? Mettere Draghi al Quirinale vuol dire di fatto entrare in clima elettorale che sarebbe controproducente anche alla luce di tutte le emergenze che dobbiamo affrontare in questo anno".