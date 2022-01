Quirinale, Salvini: Draghi non può abbandonare il governo a lavori in corso

Ansa

Per Matteo Salvini il ruolo di Mario Draghi deve rimanere quello di presidente del Consiglio. "Penso che il premier debba andare avanti a fare quello che sta facendo nel governo, non può abbandonare a lavori in corso per il Colle", ha detto il leader della Lega, spiegando: "Non partecipo al totonomi, che lascio agli altri. Quello per cui lavoro è un'elezione veloce di un esponente del centrodestra al Quirinale dopo trent'anni".