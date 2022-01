Quirinale, Salvini: "Centrodestra compatto su Berlusconi, no veti dalla sinistra" | Domani vertice anche con Meloni

Ansa

"Centrodestra compatto e convinto nel sostegno a Silvio Berlusconi". In vista di un possibile tavolo tra i partiti per il Quirinale, Matteo Salvini mette in chiaro che "non si accettano veti ideologici da parte della sinistra" sui candidati. "Spero che nessun segretario e nessun partito si sottraggano al confronto e alla responsabilità", aggiunge poi il leader della Lega.