Quirinale, Berlusconi sente Salvini: "Preservare l'unità della coalizione"

In un colloquio con Matteo Salvini, Silvio Berlusconi ha ribadito l'importanza della compattezza del centrodestra in vista dell'elezione del presidente della Repubblica. "L'unità della coalizione è sempre stata un valore da preservare. Non possiamo sprecare questa occasione di dire la nostra", ha detto il leader di Forza Italia. Berlusconi e Salvini hanno in programma venerdì un incontro con la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.