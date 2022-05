Presidenzialismo, la Camera boccia proposta di Fratelli d'Italia

Pesano le assenze in Aula

- Sul voto hanno pesato le assenze degli alleati di Giorgia Meloni . Dai tabulati della votazione, infatti, si evince l'assenza di 26 deputati della Lega e di 13 di Forza Italia. Una quarantina di voti di differenza che avrebbero permesso agli emendamenti soppressivi di non passare, visto che lo scarto sui voti è stato sempre di circa 40 voti (236 a 204).

Meloni: "Senza regole si rischia la deriva autoritaria"

- "Se siamo di fatto in un sistema presidenziale e non abbiamo le regole conseguenti il rischio di una deriva autoritaria c'è, perché la prima regola è che il presidente lo votano gli italiani non se lo vedono calato dall'alto", aveva affermato la leader di FdI aprendo il dibattito alla Camera sugli emendamenti. "La vera posta in gioco oggi è stabilire chi debba davvero detenere la sovranità in Italia, se il popolo o il Palazzo con i suoi intrighi e sotterfugi".