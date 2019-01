Premier Malta: non un creerò precedente facendo sbarcare i 49 migranti della Sea Watch

Le immagini dei migranti a bordo della Sea Watch Afp 1 di 17 Afp 2 di 17 Afp 3 di 17 Afp 4 di 17 Afp 5 di 17 Afp 6 di 17 Afp 7 di 17 Afp 8 di 17 Afp 9 di 17 Afp 10 di 17 Afp 11 di 17 Afp 12 di 17 Afp 13 di 17 Afp 14 di 17 Afp 15 di 17 Afp 16 di 17 Afp 17 di 17 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Muscat ha ricordato che discussioni con la Ue sono in corso, con l'obiettivo di trovare una soluzione per le navi con a bordo i migranti, la Sea Watch e la Sea Eye, e che Malta vuole assicurazioni che quel che sta accadendo non si ripeta in futuro. "Se noi accogliamo i migranti, ciò rappresenterà un precedente per altre occasioni simili? Se ci sono Ong in futuro che fanno quel che vogliono, Malta dovrà occuparsene? No, questo non è quel che succederà, ha sottolineato.



Riferimento all'Italia - "La prossima volta ci sarà una nave con 100 migranti a bordo, e poi 200. Ci verrà detto, visto che li avete accolti, dovrete farlo ogni volta?" In un chiaro riferimento all'Italia, il premier maltese ha detto che "alcuni Paesi stanno cercando di mostrare quanto siano duri, chiudendo i propri porti". Muscat ha poi ricordato che Malta, la scorsa settimana, ha accolto 249 migranti. "Lo abbiamo fatto perché era nostro obbligo farlo, e senza impuntarci. Queste persone stavano affogando, erano nella nostra zona di competenza per i salvataggi, così le forze armate maltesi li hanno salvati", ha aggiunto.