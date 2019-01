Migranti, Di Maio: "Li accoglieremo, ma la linea dura resta" | Salvini: "In Italia non arriva proprio nessuno"

In un'intervista al Corriere della Sera, il ministro del Lavoro dice di "non aver sentito Salvini dire che donne e bambini debbano rimanere sulle navi. Anzi, ci siamo sentiti". Un'affermazione che si scontra (almeno in parte) però con quella del collega, che in un colloquio con Il Messaggero osserva: "Porti chiusi, sbarrati. Giusto che Di Maio parli e che esponga il suo pensiero. E va benissimo che parlino pure Fico e Di Battista e che si discuta tra di noi e con il premier Conte, ma in materia di migranti quello che decide sono io".



"Tutti i nostri sindaci applicheranno il decreto sicurezza perché è una legge dello Stato. Il punto è migliorare i provvedimenti anche alla luce dei nostri valori e lo abbiamo fatto. Anche la Lega ha votato alcuni nostri provvedimenti pur non essendo totalmente favorevole", ha proseguito Di Maio.



Il leader della Lega, invece, sottolinea di essere al lavoro "per non far partire le donne, i bambini e tutti gli altri dai loro Paesi, e per evitare il rischio che muoiano nel deserto o nel Mediterraneo. Non si possono fare concessioni sui principi e il principio è che qui, se non attraverso i corridoi umanitari e in maniera controllata e legale, non entra più nessuno. Questa è la linea e non si cambia".