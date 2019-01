Il Papa ai leader Ue: "Fate sbarcare i migranti della Sea Watch e Sea Eye"

"Prendersi cura di chi resta indietro, gratuità è preziosa" - In precedenza, durante l'omelia, il Papa aveva sottolineato - non a caso - l'importanza della solidarietà. "Il Signore gradisce che ci prendiamo cura dei corpi provati dalla sofferenza, della sua carne più debole, di chi è rimasto indietro, di chi può solo ricevere senza dare nulla di materiale in cambio. E' preziosa agli occhi di Dio la misericordia verso chi non ha da restituire, la gratuità".