È Pierfrancesco Majorino il candidato del centrosinistra in Lombardia

"Sono onorato ed emozionato", il suo primo commento, affidato a un post social, dopo l'annuncio della sua candidatura a presidente: una sfida che è convinto si possa vincere. "A partire dalla giornata di venerdì - spiega - incontrerò le forze del centrosinistra per costruire insieme, e secondo le modalità condivise, la proposta più forte possibile per cambiare pagina in Regione. Possiamo battere la destra di Attilio Fontana e sono convinto che ce la metteremo tutta".

L'ufficializzazione della candidatura è arrivata dopo il tavolo di coalizione organizzato dal segretario regionale dem, Vinicio Peluffo, e aperto agli alleati, a cui hanno partecipato i rappresentanti di Sinistra italiana, dei Verdi, oltre a +Europa e ai Lombardi civici europeisti, perché il perimetro della coalizione è al momento sostanzialmente quello delle elezioni politiche del 25 settembre.

Le forze di centrosinistra hanno "deciso di coinvolgere nella costruzione del programma alcune eminenti personalità della società civile e progressista lombarda, e di chiedere all'europarlamentare Pierfrancesco Majorino di guidare il lavoro della coalizione, candidandosi a Presidente di Regione Lombardia", si legge nella nota, in cui si specifica poi che i partiti si sono riuniti "completando il lavoro sulle priorità programmatiche condivise e che verranno offerte quale contributo alla stesura del programma del candidato presidente".

Alla fine, tutte le forze della coalizione hanno trovato una convergenza su Majorino, "figlio" della generazione Pisapia come Pierfrancesco Maran, che fino a giovedì mattina chiedeva ancora le primarie per scegliere l'avversario di Attilio Fontana, in corsa per il centrodestra, e Letizia Moratti, appoggiata dal Terzo polo, mentre il M5S gioca per il momento ancora a carte coperte e potrebbe puntare su un "nome terzo".

Anche +Europa, quindi, punta sull'eurodeputato dem. Ma il segretario, Benedetto Della Vedova, mette le cose in chiaro: "+Europa si alleerà con il centrosinistra per le elezioni regionali in Lombardia solo se non ci sono i 5Stelle". Sinistra italiana Lombardia esprime invece "soddisfazione per la scelta di Pierfrancesco Majorino come candidato del centrosinistra alle elezioni regionali in Lombardia. Il profilo dell'europarlamentare lombardo corrisponde alle caratteristiche di una figura nettamente differente per storia, posizioni e credibilità a quelle di Attilio Fontana e Letizia Moratti espresse nel campo del centrodestra".