Lombardia, Attilio Fontana candidato del centrodestra | Pd, avanza l'ipotesi Cottarelli

Lo ha annunciato la coordinatrice lombarda e presidente del gruppo di Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli, a margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso. Il candidato del Pd , che comunque non esclude l'ipotesi delle primarie, potrebbe essere invece Carlo Cottarelli .

Fontana e Moratti "ufficiali" - Si iniziano a delineare, dunque, gli sfidanti per la corsa al Pirellone. L'annuncio del centrodestra di puntare sull'attuale presidente Attilio Fontana arriva dopo la candidatura ufficiale di Letizia Moratti con Azione e Italia Viva. Candidatura non approvata e non sostenuta dal Pd e che ha ricevuto gli ironici "auguri" su Twitter da parte della Lega.

Il Pd tra primarie e Cottarelli - Meno certezze, o almeno ancora nessuna ufficialità, tra le fila democratiche. Il segretario del Pd lombardo, Vinicio Peluffo, aveva infatti annunciato l'intenzione di scegliere il candidato attraverso "lo strumento delle primarie di coalizione aperte a tutti i cittadini". Ma negli ambienti Dem circola il nome di Carlo Cottarelli anche se, come detto, l'opzione primarie non tramonta (e anzi resta valida anche per il Lazio).