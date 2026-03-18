Iran, il prezzo del petrolio continua a salire | Crosetto: "Attivati canali con Venezuela, Indonesia e Africa"

È una situazione bifronte quella che si sta stagliando all'orizzonte a causa del traffico strozzato nel Golfo. "I Paesi europei e l'Italia sono tra i meno colpiti dalla chiusura di Hormuz: il petrolio che arriva a noi dallo Stretto è circa il 5% del nostro fabbisogno ed è facilmente reperibile", ha spiegato il ministro della Difesa. "Da un'altra parte, il problema più grosso è il gas liquido che arriva dal Qatar che è circa il 20% del nostro fabbisogno". Proprio per questo, ribadendo la posizione della premier Giorgia Meloni che ha già escluso un qualsiasi intervento militare da parte dell'Italia, Crosetto ha chiosato: "L'Italia non partecipa a questa guerra, non è una guerra nostra. Non è una cosa fattibile quella di mandare delle navi, che potrebbero essere interpretate come navi che partecipano alla guerra e non a un corridoio di pace". La via da percorrere, secondo lui, sarebbe quella di un accordo internazionale che coinvolga tutte le potenze globali e che sia siglato sotto l'egida dell'Onu. Lasciando che della sicurezza dei mercantili e delle petroliere non si occupino i singoli Stati ma una missione multilaterale: "Il vantaggio sarebbe quello che i prezzi, che sono aumentati in modo vertiginoso, si sgonfierebbero". Se dovesse concretizzarsi una situazione del genere, la partecipazione dell'Italia sarebbe comunque "subordinata al voto del Parlamento".