Indagine Pesaro, Ricci dopo 5 ore di interrogatorio: "Sono molto soddisfatto"

"Sono molto soddisfatto, ho risposto a ogni domanda e ho raccontato ciò che so rispetto ai fatti contestati e alla mia attività da sindaco". Lo ha detto l'ex primo cittadino di Pesaro, Matteo Ricci, dopo oltre cinque ore di interrogatorio con i pm. "Ho ribadito la mia assoluta estraneità ai fatti - ha aggiunto - e, anzi, ho apportato un contributo ulteriore per l'accertamento della verità". Ricci, europarlamentare e candidato presidente della Regione Marche, è indagato nell'inchiesta per corruzione sugli affidamenti del Comune a due associazioni no profit, Opera Maestra e Stella Polare, tra il 2019 e il 2024.