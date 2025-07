Matteo Ricci indagato per affidi del Comune di Pesaro, l'ex sindaco: "Sono sereno, ma amareggiato"

La vicenda è quella dei fondi assegnati dal Comune nella passata legislatura, in particolare a due associazioni culturali, per oltre 500mila euro, per vari interventi e opere tra cui il murale dedicato a Liliana Segre e l'installazione di un casco gigante in onore del campione di MotoGP Valentino Rossi. Una prassi di affidamenti diretti e senza gara da cui, secondo i pm, anche l'allora sindaco Ricci avrebbe ricevuto utilità, ma non patrimoniali quanto in termini di "consenso politico" all'insegna di un'amministrazione dinamica. L'indagine, che conta già alcuni indagati oltre a Ricci, ruota attorno a incarichi e contributi affidati senza bando pubblico alle associazioni Opera Maestra e Stella Polare, su cui gli inquirenti stanno scavando dopo aver acquisito documenti, determine, delibere di giunta e verbali di commissione, per verificare anche relazioni tra uffici e le varie associazioni.