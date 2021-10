Ansa

In vista della Manovra, il ministro del Lavoro Andrea Orlando dice che, sulle pensioni, intende "eliminare le distorsioni di Quota 100", cioè differenziare il trattamento per "i lavori gravosi" e correggere "lo squilibrio per cui Quota 100 è stata usata molto più dagli uomini che dalle donne". E sull'ipotesi di una Quota 102 taglia corto: "Per ora il punto certo è che non si torna alla Fornero".