Dl fisco, Consiglio dei ministri dà il via libera al provvedimento

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto fiscale. Lo si apprende da fonti governative. Il dl prevede, tra le altre cose, il rifinanziamento dell'ecobonus per l'auto, norme sulla sicurezza sul lavoro, altre 13 settimane di Cig Covid per terziario, i congedi a metà stipendio per i genitori lavoratori con figli in Dad o in quarantena, il pacchetto di norme fiscali su cartelle, rottamazione e saldo e stralcio.